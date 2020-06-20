В матче 23-го тура чемпионата России по футболу Сочи на поле домашней арены Фишт разгромил Ростов – 10:1. Для обеих команд эта встреча стала первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом.

В матче 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на поле домашней арены "Фишт" разгромил "Ростов" – 10:1. Для обеих команд эта встреча стала первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом.У гостей единственный мяч на 52-й секунде встречи забил 17-летний полузащитник Роман Романов. Его одноклубник Владимир Абрамов спустя шесть минут записал на свой счет автогол.В составе победителей хет-трик оформил Александр Кокорин (15-я, 44-я, 51-я минуты), по два раза отличились Антон Заболотный (45+1, 47) и Дмитрий Полоз (75, 86), а также по разу забили Иван Новосельцев (53) и Никита Колдунов (87).Перед матчем у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч."Сочи" одержал четвертую победу кряду в РПЛ и с 27 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе 38 очков.