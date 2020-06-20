В матче 23-го тура чемпионата России грозненский Ахмат на поле Космос Арены в Самаре обыграл местные Крылья Советов – 4:2. Эта игра стала первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом.

В матче 23-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграл местные "Крылья Советов" – 4:2. Эта игра стала первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом.У победителей встречи дубль оформил Владимир Ильин (54-я и 66-я минуты) и по разу отличились Денис Глушаков (59) и Бернард Бериша (69), а у хозяев поля голами отметились Тарас Бурлак (6) и Максим Глушенков (88)."Ахмат" с 23 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а "Крылья Советов" расположились на 16-й строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре РПЛ грозненцы в пятницу, 26 июня, примут "Сочи", а самарцы в тот же день на выезде сыграют с "Зенитом"