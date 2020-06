Google выпустила для браузера Chrome новое расширение, которое позволяет делиться ссылками не на всю страницу, а на конкретные отрывки текста

Компания Google выпустила для браузера Chrome новое расширение, которое позволяет делиться ссылками не на всю страницу, а на конкретные отрывки текста. При переходе по такой ссылке страница будет автоматически прокручена до искомого фрагмента, а сам он подсвечен желтым цветом.Плагин Link to Text Fragment уже доступен для загрузки из магазина Chrome Web Store. Для создания ссылки нужно выделить фрагмент, открыть контекстное меню правой кнопкой и выбрать пункт Link to Text Fragment ("Ссылка на фрагмент текста"). Чтобы перейти по ней, другому пользователю устанавливать расширение не нужно. Вот как это работает на примере "Википедии".В основу нового плагина легла технология Scroll To Text ("Прокрутка к тесту"), появившаяся с релизом версии Chrome 80 в феврале. Она позволяет создать ссылку на определенное слово или фразу в тексте (как на YouTube — чтобы ролик открывался на определенной минуте), при переходе по которой страница будет прокручена до нужного места автоматически.Поддержка Scroll To Text реализована во всех версиях Chrome, включая мобильные приложения. Google предложила идею ссылок на фрагменты текста организации W3C (Консорциуму Всемирной паутины), которая утверждает стандарты для веба, поэтому аналогичная возможность может появиться и в других браузерах.Ранее в этом месяце Google начала подсвечивать текст при переходе на сторонний сайт из результатов поиска. Эта функция работает не со всеми ссылками в Google, а только с блоками Featured Snippets, которые содержат прямой ответ на заданный пользователем вопрос. Сниппеты отображаются в самом верху поисковой выдачи.