Горно-алтайские турбазы не возобновят прием посетителей до июля. Как стало известно, в соответствии с сегодняшним постановлением главы республики Олега Хорохордина, ограничения на работу туристических объектов продлили до 2 июля. До этого дня их открытие было запланировано на 22 июня.

В Горном Алтае турбазы не возобновят прием посетителей до июля. Как стало известно, в соответствии с сегодняшним постановлением главы республики Олега Хорохордина, ограничения на работу туристических объектов продлили до 2 июля. До этого дня их открытие было запланировано на 22 июня, передает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Принятие такого решения связано с приростом заболевших коронавирусом в соседнем регионе — более 60%, уточняет РИА Новости. Сообщается, что за минувшие сутки лабораторно подтверждено 60 случаев. Такие данные предоставили "Новости Горного Алтая". Причем 43 заболевших — из Кош-Агачского района. Там сейчас ввели строгий карантин. Общее число зараженных COVID-19 в районе составляет 189 человек. Между тем, общее число проживающего там населения — 17,5 тысяч жителей.Именно в Кош-Агачском районе расположены такие популярные объекты, как Шавлинские озера, Голубое озеро в Ак-Тру, Мажойский каскад на Чуе. Эти и многие другие достопримечательности пользуются большой популярностью у туристов.