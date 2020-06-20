Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках. Член экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюань рассказала, что он не боится низкой температуры и может присутствовать в замороженных продуктах.

Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках. Член экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюань рассказала, что он не боится низкой температуры и может присутствовать в замороженных продуктах.По словам эксперта, вирус SARS-CoV-2 – особенный."При температуре минус 4 градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре минус 20 градусов – до 20 лет​​​, – цитирует РИА Новости Ли Ланьцзюань. – Это объясняет, почему несколько раз вирус был обнаружен на рынках морепродуктов, где находилось большое количество охлажденных продуктов".По словам инфекциониста, вирус мог проникнуть за пределы Китая в том числе вместе с замороженными продуктами. Поэтому, по ее мнению, таможенные органы должны усилить всестороннюю проверку такой продукции.Ли Ланьцзюань добавила, что в дальнейшем работа таможни будем иметь большое значение, необходимо принимать строгие меры предосторожности и контроля в отношении въезжающих в страну людей и ввозимых товаров.Как сообщалось ранее, новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции. 13 июня городские власти закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего зараженных – среди тех, кто контактировал на рынке с продукцией водного промысла.По данным на 19 июня, за минувшие сутки в Пекине выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 183 человека с COVID-19.Первая вспышка болезни, вызванной коронавирусом, произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Она также началась с продуктового рынка.