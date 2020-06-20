Многие специалисты предупреждают, что уже осенью может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Борьба с ней может осложниться сезонными эпидемиями респираторных инфекций.

Многие специалисты предупреждают, что уже осенью может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Борьба с ней может осложниться сезонными эпидемиями респираторных инфекций.Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что появление второй волны коронавируса можно предотвратить. По его словам, новая атака вирусной инфекции не является неизбежным исходом событий.Фаучи пояснил, что для снижения риска второй волны следует придерживаться простых мер безопасности. Так, необходимо предотвратить массовые скопления людей и использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.Инфекционист также отметил, что говорить о начале второй волны COVID-19 в США рано несмотря на скачок числа заражений в ряде штатов. Эксперт рекомендовал жителям страны соблюдать все требования безопасности.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 18 июня было зафиксировано рекордно большое количество новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим Гебрейесус констатировал, что пандемия вошла в новую, опасную фазу и вирус начал очень быстро распространяться. Он предостерег государства от преждевременного ослабления карантинных ограничений.