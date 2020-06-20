20 июня в российских вузах стартует приемная кампания. Абитуриенты имеют право подавать документы в пять разных учреждений, в каждом из которых можно выбрать до трех специальностей или направлений подготовки. Однако пока у будущих студентов нет самого главного для поступления - результатов ЕГЭ. Кого, когда и как будут зачислять?

20 июня в российских вузах стартует приемная кампания. Абитуриенты имеют право подавать документы в пять разных учреждений, в каждом из которых можно выбрать до трех специальностей или направлений подготовки. Однако пока у будущих студентов нет самого главного для поступления — результатов ЕГЭ. Кого, когда и как будут зачислять?Во-первых, давайте не забывать про тех, кто сдал ЕГЭ, например, год назад — результат действителен в течение четырех лет. Во-вторых, в календаре все рассчитано. Приемная кампания будет проходить с 20 июня по 17 августа. ЕГЭ будут сдавать с 3 июля по 8 августа, то есть можно заранее подать весь пакет бумаг, кроме ЕГЭ — его результат будет внесен в базу данных позже.Успеют ли вузы с этим справиться к 1 сентября? Сроки жесткие. 19 августа списки поступающих должны быть размещены на сайте вуза, а до конца августа там опубликуют и приказы о зачислении. Сами университеты обещают начать учебный год вовремя."Вуз успеет принять решение в такие сжатые сроки — все университеты успеют. Выйдем на первую и второю волну зачисления в последние пять дней августа, может быть семь дней. Это дает возможность студентам начать нормальный учебный год максимум с опозданием на одну неделю", — прокомментировал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.Подать документы дистанционно можно несколькими путями — отправить на электронную почту вуза или загрузить на сайт через личный кабинет. Некоторые образовательные учреждения позволяют сделать это через портал Госуслуг при наличии там учетной записи или в печатном виде по почте — заказным письмом или курьерской службой."В прошлом году через онлайн-кабинет документы сдали порядка сорока процентов абитуриентов. Вы знаете, мне кажется, эта ситуация как бы в некотором смысле ускорила лет на десять-пятнадцать переход на онлайн-подачу документов. Думаю, что никаких затруднений это не вызовет у наших абитуриентов", — рассказал ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.У многих вузов, помимо ЕГЭ, есть свои дополнительные вступительные испытания, собеседования или творческий конкурс. Как их будут проводить в этом году? Сама учеба в сентябре начнется живьем в аудиториях или онлайн, от которого мы все-таки уже немного успели устать?Дополнительные испытания в этом году не отменяются. Собеседования, например, в МФТИ проведут в режиме онлайн, а вот творческий конкурс в Щукинском театральном институте вообще разделили на два этапа. Первый подход — в онлайне, а итоговый осмотр все-таки надеются провести в очном формате."Видите, мы не напрасно проводили онлайн все прослушивания. Экзамен же он конкурс как таковой. Если в обычное время, мы где-то 5 июля проводили этот конкурс, то теперь его сдвигаем — это будет это в конце июля или в начале августа, что тоже не страшно", — отметил ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев.В лидерах в этом году медицинские специальности. По поручению президента, медвузы увеличивают набор. Но это тот случай, когда профессию необходимо пощупать руками."Как можно научить врача дистанционно диагностировать заболевание? Наверное, какой-то процент и на клинических кафедрах можно проводить дистанционно, но это не может быть больше 20-30 процентов. Мы хотим начать очное обучение, то есть традиционное. Возможно, придется начать онлайн, а потом уже подстраиваться под ситуацию", — прокомментировал ректор МГМСУ имени Евдокимова, главный стоматолог России Олег Янушевич.Уменьшать количество бюджетных мест и увеличивать стоимость обучения в планах нет. Соблюдение дистанции не должно повлиять на прозрачность и объективность приема."Меняются сроки, но ничего не меняется с точки зрения открытости, информированности каждого студента и общества в целом о том, как идет приемная кампания", — отметил директор ИГСУ РАНХИГС, член экспертного совета по праву высшей аттестационной комиссии России Игорь Барциц.