Магаданская область готовится отменить часть ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, с 22 июня. Возобновят работу кафе и рестораны, спортзалы, музеи и библиотеки. Для посетителей вновь откроются аттракционы в парках.

Магаданская область готовится отменить часть ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, с 22 июня. Об этом сообщает ГТРК "Магадан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".На втором этапе смягчения ограничений возобновят работу кафе и рестораны, спортзалы, музеи и библиотеки. Для посетителей вновь откроются аттракционы в парках. Как рассказал эксперт по подтверждению соответствия аттракционной техники Дмитрий Рябов, все оборудование в норме. Безусловно, в парках будут следить за соблюдением санитарных правил. Например, заполнять колесо обозрения будут через одну кабинку. Сиденья после каждого круга продезинфицируют.По словам директора МАУК "Городской парк" Магадана Александра Титкова, у всех аттракционов будут отдельные входы и выходы. Все сотрудники в обязательном порядке будут находиться в масках и перчатках.Кроме того, в ближайшее время откроются детские лагеря отдыха. Как уточнил Сергей Носов, губернатор Магаданской области, свои двери распахнут областные места с круглосуточным пребыванием детей. Возможно, после 1 июля будет организован отдых и на курортах Крыма и Кавказа. Также с 22 июня в Магадане снова заработает контактный зоопарк местных фермеров — единственный в регионе, где детей обучают верховой езде.Между тем, эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой. Правда, увеличение числа заболевших идет в основном за счет приезжающих вахтовых рабочих. Все они сразу же отправляются на двухнедельный карантин, это позволяет избежать значительного распространения инфекции среди местных жителей. Тем не менее, на Колыме сохраняется масочный режим, и расслабляться не стоит, прокомментировали в правительстве Колымы.