Коронавирусом в России заразились почти 570 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в России заразились почти 570 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 972 человек. С начала эпидемии зафиксировано свыше 569 тысяч случаев. Выздоровели более 334 тысяч пациентов.Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве за месяц сократился в четыре раза. За неделю с 8 по 15 мая было выявлено 36 942 новых случая коронавирусной инфекции, за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировано всего 8 986.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,527 миллиона человек. 454 тысячи скончались. В США инфекцию обнаружили у 2,196 миллиона человек, в Бразилии выявлено 978 тысяч случаев.Коронавирус в МосквеЗаболели – 211 901Умерли – 3 434Выздоровели – 130 431Коронавирус в РоссииЗаболели – 569 063Умерли – 7 841Выздоровели – 334 046Коронавирус в миреЗаболели – 8 527 990Умерли – 454 880Выздоровели – 4 460 060Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква210 7853 434130 431Россия561 0917 660313 963США2 196 785121 819695 059Весь мир8 527 963454 8804 560 833Коронавирус сегодня | | || | | | |