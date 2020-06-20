Коронавирусом в России заразились почти 570 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Коронавирусом в России заразились почти 570 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 972 человек. С начала эпидемии зафиксировано свыше 569 тысяч случаев. Выздоровели более 334 тысяч пациентов.
Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве за месяц сократился в четыре раза. За неделю с 8 по 15 мая было выявлено 36 942 новых случая коронавирусной инфекции, за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировано всего 8 986.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,527 миллиона человек. 454 тысячи скончались. В США инфекцию обнаружили у 2,196 миллиона человек, в Бразилии выявлено 978 тысяч случаев.
Коронавирус в Москве
Заболели – 211 901
Умерли – 3 434
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 569 063
Умерли – 7 841
Выздоровели – 334 046
Коронавирус в мире
Заболели – 8 527 990
Умерли – 454 880
Выздоровели – 4 460 060
Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
210 785
3 434
130 431
Россия
561 091
7 660
313 963
США
2 196 785
121 819
695 059
Весь мир
8 527 963
454 880
4 560 833
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