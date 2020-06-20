Чрезвычайна конференция стран-участников договора по открытому небу запланирована на 6 июля, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Россия и Белоруссия в этом документе входят в одну группу государств, и они не заинтересованы в обострении международной ситуации.

Чрезвычайна конференция стран-участников договора по открытому небу запланирована на 6 июля, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Россия и Белоруссия в этом документе входят в одну группу государств, и они не заинтересованы в обострении международной ситуации, цитирует министра агентство "Интерфакс".Лавров выразил надежду на равноправный диалог: без ультиматумов, голословных обвинений и с учетом интересов всех стран-участниц. Москва и Минск негативно относятся к выходу США из договора по открытому небу. Этот шаг, как и разрыв соглашения о ракетах средней и меньшей дальности, наносят ущерб глобальной безопасности, добавил глава внешнеполитического ведомства.Помимо прочего, Сергей Лавров обратил внимание на расширение деятельности войск НАТО у границ России и Белоруссии. Действия Североатлантического альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности.Напомним, в конце мая США объявили о выходе из договора по открытому небу. Соединенные Штаты опять обвинили Россию в нарушении этого соглашения. Однако никаких доказательств не предоставили.