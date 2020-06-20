По данным The Wall Street Journal, за 29 миллионов долларов Илон Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

По данным The Wall Street Journal, за 29 миллионов долларов Илон Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.Он был выставлен на продажу в начале мая, причем в объявлении о продаже уточнялось, что дом продается владельцем, а не агентом. Тогда цена особняка составляла 30 миллионов долларов.Дом был построен в 1990 году, передает РИА Новости. Тогда Маск отдал за него 17 миллионов. В нем семь спален, двухэтажная библиотека, кинотеатр, теннисный корт, винный погреб, а также спортзал и бассейн.Сообщается, что особняк мог купить миллиардер, основатель компании NetEase Уильям Лэй Дин.Ранее в Twitter Илона Маска появилось несколько постов со странным содержанием. Среди записей была и эта: "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома".