Жители Подмосковья могут сдать тесты на антитела к коронавирусу в городских поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Для прохождения тестирования нужно записаться в поликлинику по единому телефону или через портал госуслуг.

Жители Подмосковья могут сдать тесты на антитела к коронавирусу в городских поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области."Ранее это исследование было доступно медицинским работникам и пациентам, теперь мы открываем запись для всех жителей региона, – отметили в пресс-службе ведомства. – Сейчас мы проводим порядка 8 тысяч исследований в сутки".В будущем планируется проводить до 20 тысяч тестов в сутки.Речь идет об ИФА-исследовании, которое позволяет выявить тех, кто переболел COVID-19 или болеет в бессимптомной форме. Также оно даст возможность выяснить, сколько жителей Подмосковья имеют иммунитет к заболеванию.Для сдачи анализа в поликлинике нужно записаться в процедурный кабинет на портале "Госуслуги" или по телефону 8-800-550-50-30.По данным на 19 июня, за минувшие сутки в Подмосковье коронавирусом заразились 646 человек, выздоровели 1093 человека, скончались четверо. Всего за весь период пандемии в регионе зафиксировано более 52,7 тысячи случаев заражения.