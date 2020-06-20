Еще три тысячи больничных коек будут выведены из резерва, который создавался для больных коронавирусом COVID-19, отданы плановым больным. Это часть поэтапных мер по выводу Москвы из режима повышенной готовности. Российская столица возвращается к обычному ритму жизни, найдется ли в нем место для удаленки? Этот и другие вопросы Марина Громова задала мэру столицы Сергею Собянину.

Еще три тысячи больничных коек будут выведены из резерва, который создавался для больных коронавирусом COVID-19, отданы плановым больным. Это часть поэтапных мер по выводу Москвы из режима повышенной готовности. Российская столица возвращается к обычному ритму жизни, найдется ли в нем место для удаленки? Этот и другие вопросы Марина Громова задала мэру столицы Сергею Собянину.- Сергей Семенович, здравствуйте! На этой неделе в Москве открылись летние площадки ресторанов и кафе. Как быстро восстанавливается этот бизнес, много ли на верандах посетителей после самоизоляции?В Москве после снятия ограничений открыли около 700 летних веранд.- По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется, как минимум, на месяц, — признается Сергей Собянин. — Люди все равно должны побаиваться ситуации, она еще относительно тревожная. И мы понимаем, что вирус еще функционирует в Москве. Но то, что происходит, это значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что сейчас откроются, одни убытки будут, никто не придет. На самом деле, произошло все ровно наоборот. У нас особенно в центре летние веранды забронированы на месяц и больше вперед, все столики. Самим посетителям тоже, конечно, надо обращать внимание на меры безопасности.- Пандемия изменила жизнь вообще всего мира. В частности, миллионы людей работали из дома. Этот формат оказался очень удобен тем же работодателям, потому что не нужно арендовать офисы. Как вы относитесь к работе на удаленке, и возможно ли, что этот формат приживется в некоторых сферах?К работе в офисе вернулись 15% сотрудников, 47% по-прежнему трудятся удаленно. Около 20% не меняли режим работы из-за пандемии.- Считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из этой ковидной истории, если можно в офисе сохранить удаленку — надо сохранять, сохранять в ближайшие недели, может быть даже и месяц-другой еще дополнительно. Потому что, все равно есть опасность заражения, — отвечает столичный градоначальник. — И чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше. Депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которое тоже прописывает этот процесс или технологию работы по удаленке, права работодателей.- Как вообще сейчас в Москве развивается ситуация с коронавирусом, не ухудшилась ли она в связи со снятием целого ряда ограничений?В российской столице из экстренного режима вывели еще 3000 коек для оказания плановой медицинской помощи.- Такого ряда опасения были, я сам переживал и переживаю, что может такое быть, — признается Собянин. — У нас количество передвижения по городу значительно увеличилось, и сегодня вышло на планочку где-то 70% от доковидного периода, назовем его так. Мы видим, что у нас пробки на дорогах появились, большое количество людей в метрополитене. Очень важно сохранять масочный режим в метро, в общественном транспорте, в пригородных электричках, автобусах. Снижается количество загруженных коек. Мы каждую неделю выводим тысячи коек из оборота, перепрофилируем их обратно в плановую помощь, чистим, моем, готовим к нормальной жизни. На этой неделе будет принято решение о переводе в нормальную работу еще трех тысяч коек, потому что они стоят полупустые.