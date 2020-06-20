В российских и зарубежных СМИ вышла статья Владимира Путина 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим. В ней российский президент, основываясь на уникальных архивных документах, анализирует причины и уроки Второй мировой.

В российских и зарубежных СМИ вышла статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней российский президент, основываясь на уникальных архивных документах, анализирует причины и уроки Второй мировой. В первую очередь те, которые ряд современных политиков либо упорно замалчивает, либо цинично отрицает, пытаясь оправдать нацистских пособников и возложить вину за начало войны на нашу страну."Нам всем нужны правда и объективность", — пишет Владимир Путин, обращаясь в год 75-летия Победы и к российской и к западной аудитории.Написанная статья — результат его личной длительной работы с историческими документами, которые ясно показывают, чьи действия в Европе сделали катастрофу неминуемой."Безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества — это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса, — пишет президент России в своем анализе предвоенной ситуации. — Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды".Предпосылки Второй мировой войны, уверен Путин, нужно искать в том, на каких условиях окончилась Первая. В 1919 году был подписан так называемый Версальский мир.С документальными свидетельствами того времени президент еще в декабре 2019 года начал знакомить своих коллег — глав стран СНГ, которые также выступают против попыток исказить историческую правду."Для Германии Версальский мир стал символом глубокой несправедливости и национального унижения. Фактически, речь шла об ограблении Германии, — отмечал тогда Путин. — Германия должна была выплатить странам Антанты астрономическую по тем временам сумму — 269 миллиардов золотых марок, что примерно эквивалентно 100 тысячам тонн золота. Так называемый "дух Версаля" сформировал питательную среду для радикальных и реваншистких настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш. Для справки могу сказать, что автор французской победы во Второй мировой войны маршал Фердинанд Фош, французский военачальник, так охарактеризовал результаты Версальского договора: в свое время он изрек замечательное пророчество, сказал — "Это не мир, а перемирие лет на 20".После прихода к власти Гитлер обещал восстановить былое могущество и толкал немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому, — пишет Путин в статье, — прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги активно вкладывали капиталы в немецкие заводы, выпускающие военную продукцию. Свои задачи вместе с нацистами попыталась решить Варшава."В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие земли. 20 сентября 1938 года посол Польши в Германии Ю. Липский сообщил министру иностранных дел Польши Ю. Беку о следующих заверениях Гитлера: "в случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта на почве польских интересов в Тешине, Рейх станет на нашу [польскую] сторону", — напоминает Путин.Договоренности с Гитлером закрепили 28 сентября 1938 года в Мюнхенском сговоре, в котором участвовали Великобритания, Франция, Италия."Сегодня европейские политики и, прежде всего, польские руководители хотели бы "замолчать" Мюнхен. Почему? – задает в статье риторический вопрос Путин. — Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи. Но и потому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию".А весной 1945 года СССР освободил от нацистов Чехословакию, потеряв убитыми и ранеными полмиллиона человек. Прагу освобождал маршал Иван Конев, памятник которому чешские столичные власти в этом году снесли.А тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, в сегодняшней Европе приравнивают к ветеранам Второй мировой."Прямо и недвусмысленно Нюрнбергский трибунал осудил и пособников нацистов, коллаборационистов различных мастей, — пишет в своей статье президент России. — Это позорное явление имело место во всех государствах Европы. Такие "деятели", как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи, хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма, являются предателями и палачами. Дело их кровавых рук — расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожженная Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве и Латвии".Советский Союз до последнего старался использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции, несмотря на очевидно двуличную позицию стран Запада. Ведь по линии разведслужб, пишет Владимир Путин в статье, советское руководство получало подробную информацию о закулисных англо-германских контактах летом 1939 года, а трехсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР сознательно затягивались. В статье Путин ссылается на конкретный документ."Это инструкция британской военной миссии, которая прибыла в Москву в августе 1939 года. В ней прямо говорится, что делегация должна "вести переговоры очень медленно"; что "правительство Соединенного Королевства не готово брать на себя подробно прописанные обязательства, которые могут ограничить нашу свободу действий при каких-либо обстоятельствах", — приводит Путин выдержки из британских документов.Президент пишет, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл в западных кругах вполне респектабельным политиком и был желанным гостем в европейских столицах."Мы также не знаем, были ли какие-либо "секретные протоколы" и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь "верить на слово". В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо-германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов — так, как это делает Россия в последние годы", — призвал Владимир Путин.В статье президент впервые приводит собранные по архивным источникам страшные, и еще далеко не полные цифры потерь в ходе боев за Ржев и Ржевский выступ. С октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия здесь потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Миллионы советских граждан пали при освобождении Европы, спасительную роль Красной армии в те годы признавали во всем мире."Трумэн, уже новый президент США: "Мы глубоко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства как бы мощны они не были". Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще, и в Европе, в частности, имели это в виду, — отмечал в своем выступлении в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге глава российского государства. — Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят и знали эти события не понаслышке".Той мудрости, какую продемонстрировали руководители стран-победительниц при создании послевоенного устройства мира в Ялте ждут и сегодня от современных глав государств.В своей статье Владимир Путин напомнил, что лидеры Китая, Франции, США и Великобритании поддержали инициативу России — провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совбеза ООН, чтобы откровенно поговорить о противодействии новым глобальным угрозам и о сохранении мира.