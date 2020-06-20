Секс - самый лёгкий и приятный способсбросить лишний вес. Давайте подсчитаем этов калориях.
РАЗДЕВАНИЕ ПАРТНЁРШИ:
С её согласия - 12 кал.
Без её согласия - 187 кал.
СНЯТИЕ БЮСТГАЛЬТЕРА С ПАРТНЁРШИ:
Двумя руками - 8 кал.
Одной рукой - 12 кал (25 кал для неопытных).
Зубами - 85 кал.
НАДЕВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА:
При эрекции - 6 кал.
Без эрекции - 315 кал.
ВО ВРЕМЯ АКТА:
На полу - 8 кал.
На столе - 12 кал.
Держа её на руках - 45 - 1055 кал.
ПОЗЫ:
Классическая - 12 кал.
лёжа - 8 кал.
Поза итальянского подсвечника - 512 кал.
стоя - 1115 кал
ОРГАЗМ:
Симулируемый - 315 кал.
Настоящий - 3112 кал.
ПОСЛЕ:
Выкурить сигарету - 0 кал.
Спать - 0 кал.
Объяснить, почему ты уснул - 816 кал.
ДОСТИЖЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ЭРЕКЦИИ:
В 16 - 19 лет - 12 кал.
В 20 - 29 лет
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