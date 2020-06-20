20.06.2020

2020-06-20 14:25:03

Общественная палата запустила акцию о детях войны

Стартовал федеральный социальный проект "Мое детство - война". Участникам предлагается создать ролики о Великой Отечественной войне и показать его в соцсетях.

Форматы могут быть разные. Можно сделать мини-интервью с детьми войны - рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии.

И специальная номинация - посты в социальных сетях в рамках флешмоба Общественной палаты России.

Это может быть видео, рассказ, стихотворение, песня. По словам организаторов, необязательно обладать особыми навыками видеосъемки или монтажа.

Главное - искренность и живая история. И не забыть поставить хэштеги - #личноОвойне, #моедетствовойна и #ОПРФ.