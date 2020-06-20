75-летие Победы Россия отмечает масштабно. 24 июня одним из главных событий станет грандиозный военный концерт на Мамаевом кургане. В этот же день откроют после реставрации монумент Родина-мать.

75-летие Победы Россия отмечает масштабно. 24 июня одним из главных событий станет грандиозный военный концерт на Мамаевом кургане. В этот же день откроют после реставрации монумент "Родина-мать".Фронтовой шедевр Анатолия Новикова, песню "Эх, дороги", перед историческим концертом на Мамаевом кургане, блистательная Хибла Герзмава репетирует, аккомпанируя себе на фортепьяно."Со школьной скамьи мы поем эти песни и многоголосно, и в семье у меня. Понятно, что каждую семью затронула война", — отмечает Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.А Сергей Безруков выбрал для концерта композицию Михаила Ножкина "Последний бой"."Выступать именно там, в Сталинграде, это конечно очень и очень ответственно. Поэтому с нетерпением жду этого момента. И очень волнуюсь также как, наверное, и все артисты", — поясняет народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.Готовясь к масштабному концерту, что в прямом эфире увидит вся страна, песню Табачникова и Френкеля, написанную в грозном 1941 году, Сергей Мазаев репетировал с целой группой. Правда, с поправками на условия коронавируса COVID-19 — на музыкальной дистанции."Для меня песни военных лет, музыка военных лет, музыка о войне — это песни нашей Родины. Это одна из значительных составных частей моей Родины. Я очень люблю эти песни", — рассказывает заслуженный артист России Сергей Мазаев.Песни военных лет любимы миллионами и поколениями. Рожденные из героического опыта и сурового мужества Великой Отечественной, переплавленные в тонкую лирику, они трогают особые струны народной души. Они — часть нас самих, нашей истории и самосознания.У подножия символа народной доблести в Волгограде прозвучат мелодии, что невозможно слушать без слез и замирания сердца, такие как "Темная ночь" композитора Никиты Богословского. Эту песню он написал в 1943 году. Для бойцов она стала одной из самых любимых. Свое прочтение песни представит Дима Билан.Щемящую песню "Журавли" о душах павших воинов, образ которых так точно нашел Расул Гамзатов, у подножия Мамаева кургана исполнит народный артист Ильдар Абдразаков."Будучи еще совсем маленьким мальчиком, когда учился в младших классах, я исполнял песню "Журавли", — вспоминает оперный певец Ильдар Абдразаков. – И она останется для меня той песней, с которой началась моя любовь к песням, посвященным Победе".На концерте — созвездие любимых российских звезд. Актер Сергей Гармаш будет читать фронтовые стихи, а музыкант Игорь Бутман аккомпанировать на саксофоне."Это часть нашей истории, огромная часть нашей культуры и, конечно же, часть культуры именно песни", — считает народный артист России Сергей Гармаш."Эти песни до сих пор на слуху, до сих пор вызывают отклик, сердце екает, когда их слышишь", — признается народный артист России Игорь Бутман.Масштабный концерт ждут миллионы зрителей. В преддверии значимого события Александр Пахмутова обратилась к землякам героического города."Хотелось бы поздравить с Днем Победы моих земляков, — обращается народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. — Очень хорошо помню Сталинград 19420-1943 года и никогда этого не забуду".В прямом эфире телеканала "Россия" — песни из золотого фонда военных лет. В том числе и та, что стала гимном защиты Отечества. Ее текст, это невероятное совпадение, был опубликован в советских газетах 24 июня 1941 года. В этот самый день пройдет парад в Москве и грандиозный концерт в Волгограде.Это призыв к обороне – "Вставай, страна огромная".Концерт станет огромным событием все страны, для всех поколений. 24 июня смотрите в прямом эфире телеканала "Россия".