Петербургским оперативникам удалось раскрыть серию краж дорогих автомобилей. Выяснилось, что мужчина, житель Ростовской области, использовал для своих махинаций интернет-сервисы, где размещаются бесплатные объявления о продаже автомобилей.

Петербургским оперативникам удалось раскрыть серию краж дорогих автомобилей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального Управления уголовного розыска при взаимодействии с коллегами из Фрунзенского и Московского райотделов. Выяснилось, что мужчина уже давно промышлял похищениями элитных иномарок — в общей сложности он угнал не менее десятка.По оперативной информации, 36-летний житель Ростовской области использовал для своих махинаций интернет-сервисы, где размещаются бесплатные объявления о продаже автомобилей. Найдя подходящий для себя вариант, он договаривался с владельцем о просмотре машины. Затем — похищал их. Тщательно скрываясь от видеокамер, мошенник один раз все-таки промахнулся. Так сыщики смогли его выследить. При обыске на квартире у злоумышленника были найдены сотни тысяч рублей, мобильники, прибор для подавления GSM-сигнала, устройство для копирования электронного ключа автомобиля.