В эфире телеканала Россия 1 было показано видео, как в ночь на 8 июня - накануне аварии со смертельным исходом, которую устроил Михаил Ефремов, он пытался в круглосуточном магазине купить алкоголь, а таксист рассказал, как возил ночью нетрезвого актера по Москве.

В эфире телеканала "Россия 1" было показано видео, как в ночь на 8 июня — накануне аварии со смертельным исходом, которую устроил Михаил Ефремов, он пытался в круглосуточном магазине купить алкоголь.Таксист, который возил нетрезвого, по его словам, артиста, рассказал, что в машине Ефремов все время пил пиво.Когда они приехали к круглосуточному магазину, артист пытался уговорить продавца продать ему алкоголь, хотя в ночное время это запрещено.В результате актера отправили в ближайший бар, где продают алкоголь на вынос, сообщил водитель.Также появились кадры с камеры видеонаблюдения из этого магазина, которые подтверждают рассказ таксиста.Таким образом, стало понятно, что накануне ДТП у Смоленской площади в Москве, когда джип, за рулем которого был Ефремов, вылетел на встречку и врезался в автомобиль Сергея Захарова, актер был уже пьян не первые сутки, а ночью накануне трагедии не спал.Тем временем на 9-й день после гибели Захарова его близкие собрались на маленьком сельском кладбище Кузьминское Рязанской области.Ирина Стерхова – неофициальная жена Захарова, чтобы не столкнуться с официальной супругой, приехала туда ранним утром и первым делом выбросила за ограду венок от семьи Михаила Ефремова."Сережку он убил, а мою жизнь растоптал, раздавил", — сказала женщина, которая была вместе с Сергеем 22 года.Ирина наняла адвоката, чтобы доказать: Сергей ей был не чужой человек, а она – не "лжевдова", как ее называют недоброжелатели, а настоящая подруга жизни погибшего.При этом на наследство своего гражданского мужа она не претендует.Все новые подробности об обстоятельствах, предшествовавших аварии, о том, что происходит сейчас с Михаилом Ефремовым, находящимся под домашним арестом, и в семье погибшего Сергея Захарова, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".