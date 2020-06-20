Один человек погиб в огне.

Шестиквартирный жилой дом в поселке Золотково Владимирской области полностью сгорел в результате пожара, без жилья остались 11 человек, сообщили в региональном главке МЧС.Инцидент произошел в ночь на субботу, 20 июня. Многоквартирный деревянный дом загорелся на улице Социалистическая, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В огне погиб один человек.Остальные жильцы, 11 человек, спаслись, но остались без крыши над головой, в их числе четверо детей. Пока погорельцы разместились у родственников. Администрация решает вопрос о предоставлении им жилья.Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушений правил эксплуатации электронагревательной плитки.