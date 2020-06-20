Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве. Свое решение он объяснил эпидемиологической ситуацией в Республике.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве. Свое решение он объяснил эпидемиологической ситуацией в Республике, сообщает агентство ТАСС.Вместе с тем Пашинян отметил: приглашение на Парад – это большая честь и выразил надежду, что в скором времени сможет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить союзнические отношения двух стран.По последним данным, в Армении зафиксированы более 19 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 319 человек. Сам Никол Пашинян также переболел коронавирусом.Ранее от участия в торжествах на Красной площади отказался премьер Японии Синдзо Абэ. Причиной такого решения тоже стала эпидемиологическая ситуация в стране.Напомним, Парад Победы пройдет 24 июня. По центральной площади российской столицы пройдут около 15 тысяч военнослужащих и более 230 боевых машин. В небе над Москвой появятся 75 самолетов и вертолетов.