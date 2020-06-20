Москва ждет от Пекина информации о новом штамме коронавируса COVID-19, появившегося на рынке в Пекине. Пресс-служба российского Минздрава собирает и анализирует всю информацию о коронавирусной инфекции. Данные генома пекинского коронавируса Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая передал в ВОЗ.

Москва ждет от Пекина информации о новом штамме коронавируса COVID-19, появившегося на рынке в Пекине. Пресс-служба российского Минздрава собирает и анализирует всю информацию о коронавирусной инфекции. Данные генома пекинского коронавируса Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая передал в ВОЗ.В связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке сельскохозяйственной продукции Синьфади в Пекине 17 июня китайские власти вновь повысили реагирование на чрезвычайную ситуацию до второго уровня, сообщает РИА Новости. Это привело к тому, что для жителей китайской столицы другие регионы ввели обязательный медицинский карантин.Также введен запрет на международное автобусное сообщение из-за новой вспышки коронавируса. Это не полная транспортная блокада, как было в Ухане, но очень на нее похоже.В Пекине ежедневно фиксируется 20-30 заражений на многомиллионный мегаполис. Но почти два месяца в Пекине не было и этого. Нулевой пекинский пациент никуда не ездил, с иностранцами не контактировал, просто сходил на рынок.В Китае предполагают, что коронавирус на рынок могли занести из-за границы. На всякий случай Пекин приостановил поставки продукции из Германии и Норвегии, откуда могла поступить рыба.