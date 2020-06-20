Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по зарплатам россиян за апрель. Замгендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов дал комментарий Вестям.Ru по данному поводу.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по зарплатам россиян за апрель. Замгендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов дал комментарий Вестям.Ru по данному поводу.По словам эксперта, уровень средней начисленной заработной платы определяют статистически именно зарплаты, которые формируются в реальном секторе, бюджетной сфере и госуправлении. Смирнов отметил, что значительная часть таких предприятий продолжала работать и в период нерабочих дней.В апреле 2020 года, согласно данным мониторинга, проводимого на базе портала "Работа в России", в стране в простое находились 2,6 процента от общей численности работников. При этом им выплачивалось 2/3 заработной платы.Владимир Смирнов рассказал, что в условиях сокращенной рабочей недели трудились 2,1 процента от общей численности сотрудников, которые получали зарплату за фактически отработанное рабочее время. Без сохранения заработной платы в этот период находились 0,5 процента работников. Таким образом, общее количество работников, у которых условия оплаты труда изменились в меньшую сторону, составило порядка 5 процентов от официально трудоустроенных граждан.Большинство сотрудников получали обычную заработную плату вне зависимости от того, работали они онлайн или в режиме нерабочих дней, отметил замгендиректора ВНИИ труда.Владимир Смирнов рассказал, что номинальный рост заработной платы по сравнению с мартом объясняется тем, что в ряде отраслей заработные платы продолжили расти даже в период нерабочих дней, а также выплатой квартальных и годовых премий в отдельных компаниях.Ранее россияне рассказали, сколько хотели бы получать после пандемии. Согласно данным опроса, большинство граждан ориентируются на зарплату в 74 тысячи.