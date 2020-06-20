Четверо детей вернулись в семью после почти месячного пребывания в доме ребенка в Орске, где они оказались на основании решения главы Домбаровского района, который уже лишился своей должности. Конфликт с изъятием детей из дома стал резонансным после публикации видео с камеры наблюдения, запечатлевшей визит силовиков и сотрудников органов опеки.

Семья Лихтенвальд забрала четверых детей из орского Дома ребенка, где они находились почти месяц, об этом сообщают местные СМИ.Напомним, что дети были изъяты из дома с применением силы в отношении матери, а после публикации ролика, запечатлевшего процесс изъятия, разгорелся скандал.По результатам разбирательства, решение главы Домбаровского района, на основании которого за детьми пришли силовики и сотрудники органов опеки, было отменено, а сам он лишился своей должности.Как сообщалось ранее, постановление было вынесено "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи".По словам отца семейства, в ближайшее время они планируют поселиться у родителей, после чего переедут в новый дом, который им безвозмездно предоставляет благотворительный фонд из Екатеринбурга.