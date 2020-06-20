Государственный университет управления готовится к проведению IV Международного научного форума Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Институт решил познакомить жителей и гостей столицы с этим мероприятием.

Государственный университет управления готовится к проведению IV Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". Институт решил познакомить жителей и гостей столицы с этим мероприятием.В преддверии форума ГУУ открыл две выставки "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". Их можно будет увидеть на Арбате и Тверском бульваре.На стендах будут размещены различные кадры, сделанные во время заседания дискуссионной площадки III Международного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. SmartNations: экономика цифрового равенства". В 2019 году ее посетили ученые и представители 42 вузов из 35 регионов России.В ГУУ отметили, что ознакомиться с выставкой можно будет до 30 июня 2020 года.