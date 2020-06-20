В матче 23-го тура чемпионата России Сочи сыграет с Ростовом. Для обеих команд эта встреча станет первой после паузы, вызванной коронавирусом. Стали известны стартовые составы команд на предстоящую игру.

В матче 23-го тура чемпионата России "Сочи" сыграет с "Ростовом". Для обеих команд эта встреча станет первой после паузы, вызванной коронавирусом. Стали известны стартовые составы команд на предстоящую игру.Ранее у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле появятся игроки в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч."Сочи": Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян."Ростов": Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.Наш стартовый состав из 11 воспитанников на матч с «Сочи»