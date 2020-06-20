Личный состав УВД по СЗАО присоединился к акции в поддержку медицинских работников...

Личный состав УВД по СЗАО присоединился к акции в поддержку медицинских работников.Сотрудники органов внутренних дел Северо-Западного административного округа города Москвы присоединились к акции #этонашаработа и выразили благодарность медицинским работникам за их нелёгкий и самоотверженный труд. Рискуя своим здоровьем и безопасностью, не считаясь с личным временем, они сутки напролет борются за жизни и здоровье граждан.Профессия врачей и стражей порядка очень похожи между собой - они помогают людям. Врачи лечат тело, а полицейские душу человека. Присоединившись к акции, полицейские хотят показать врачам свою благодарность и готовность прийти на помощь в непростые моменты.Полицейские СЗАО призывают всех желающих присоединиться к акции и выразить свою поддержку врачам, медсестрам и другим работникам медицинских организаций, от которых зависят жизни людей.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56