Михаил Туватин, обвиняемый в убийстве девятилетней Лизы в Саратове, ответит перед законом за еще одно преступление в отношении ребенка. Следственный комитет раскрыл новые детали громкого дела. Как оказалось, Туватин не просто убил девочку, а совершил над ней действия сексуального характера.

Михаил Туватин, обвиняемый в убийстве девятилетней Лизы в Саратове, ответит перед законом за еще одно преступление в отношении ребенка. Следственный комитет раскрыл новые детали громкого дела. Как оказалось, Туватин не просто убил девочку, а совершил над ней действия сексуального характера.9 октября 2019 года около 7:40 преступник увидел Лизу, направляющуюся в школу, приблизился к ней, схватил руками за шею и переместил в заброшенный гараж. Там мужчина повалил ребенка на пол и удерживая совершил изнасилование. Девочка пыталась выбраться и кричала. Опасаясь, что ее возгласы услышат, Туватин сначала руками, а потом металлическим проводом задушил Лизу.После ужасающего преступления злоумышленник пытался скрыть следы сделанного и переместил тело убитой в соседний заброшенный гараж. Там он опустил труп ребенка в погреб, после чего скрылся с места происшествия.Теперь Туватину инкриминируется совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса, в которых речь идет не только об убийстве, но и о действиях сексуального характера. Известно, что мужчина ранее уже был судим за совершение ряда тяжких преступлений.Жестокое убийство девятилетней Лизы вызвало широкий общественный резонанс. Жители Саратова даже хотели лично расправиться с преступником.