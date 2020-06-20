Минкомсвязь отложила плановые учения по обеспечению устойчивой работы интернета в России, которые должны были начаться завтра, 20 июня

Минкомсвязь отложила плановые учения по обеспечению устойчивой работы интернета в России, которые должны были начаться завтра, 20 июня. Причиной переноса стала продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.Новую дату учений в Минкомсвязи не назвали. "Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным, — пояснили в пресс-службе. — Проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19".Ранее ведомство запланировало на 2020 год четыре этапа учений: на март, июнь, сентябрь и декабрь. Мероприятия, которые были назначены на март, также не состоялись из-за пандемии COVID-19.Закон об обеспечении устойчивой работы Рунета подписал президент России Владимир Путин 1 мая. Суть его в том, чтобы защитить российских пользователей от угроз, связанных с попытками отключить их от глобальной Сети.В частности, для противодействия этим угрозам провайдеры будут обязаны устанавливать специальное оборудование, а данные, которыми обмениваются госструктуры в интернете, будут дополнительно защищены шифрованием. Частично поправки к законам "О связи" и "Об информации" вступили в силу 1 ноября 2019 года.Во время прямой линии прошлым летом Путин пояснил, что закон о суверенности российского сегмента интернета направлен исключительно на обеспечение его бесперебойной работы. "Никаких ограничений здесь не планируется, — заверял он. — Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего сегмента интернета и возможность там работать всем физическим лицам".