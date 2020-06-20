На официальной странице знаменитого клавишника группы Альянс во ВКонтакте появилась печальная запись. Близкие артиста сообщили, что он скончался.

На официальной странице знаменитого клавишника группы "Альянс" во "ВКонтакте" появилась печальная запись. Близкие артиста сообщили, что он скончался.Олег Парастаев ушел из жизни ранним утром 20 июня в возрасте 61 года. Авторы публикации выразили свои соболезнования родным и близким музыканта."Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант, композитор, а также любящий отец и муж", – указано в записи во "ВКонтакте".Олег Парастаев был известен как солист и клавишник известной российской рок-группы "Альянс". Именно он написал для коллектива бессмертный хит "На заре". Вместе с группой Парастаев в 1987 году стал лауреатом первого рок-лабораторского "Фестиваля надежд", на котором "Альянс" исполнил композиции "Дайте огня", "Фальстарт" и "На заре".Поклонники артиста выразили свои сожаления и соболезнования в связи со смертью артиста. Некоторые подметили, что музыкант умер как раз на заре."Ушел на заре, получается", "Царствие небесное", "Примите соболезнования...хороший музыкант и композитор.. Вечная память!", – писали комментаторы.