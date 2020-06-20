Мужчина обкрадывал людей под предлогом снятия порчи.

Суд приговорил 52-летнего жителя Гусь-Хрустального, который выдавал себя за предсказателя и провидца, к трем годам исправительной колонии строго режима за мошенничество с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура Владимирской области.Оба инцидента с участием лже-мага произошли в декабре прошлого года. Одной из своих жертв он сообщил, что на ней и ее родственниках «плохая аура, сделанная на смерть». Чтобы снять ее, мошенник предложил женщине передать ему деньги и золотые украшения, пообещав потом вернуть их. Забрав чужое имущество на общую сумму 55 тысяч рублей, он скрылся. Через несколько дней таким же образом он обманул еще одну женщину, выманив у нее пять тысяч рублей.Отметим, что ранее «провидец» уже был судим за мошенничество. Приговор ему пока не вступил в законную силу.