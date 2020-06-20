Количество фальшивых денежных купюр номиналом пять тысяч рублей выросло в Москве с начала года. Их стало на 13 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Количество фальшивых денежных купюр номиналом пять тысяч рублей выросло в Москве с начала года. Их стало на 13 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.За пять месяцев 2020 года выявлено 6,4 тысячи таких купюр, а за аналогичный период предыдущего года — 5,5 тысячи, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.Пятитысячные купюры больше всего подделывали на всем протяжении 2019 года, об этом говорилось в отчете Центробанка. В целом в России в прошлом году изъято 41 355 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 28 668 поддельных пятитысячных банкнот. В ЦБ тогда отметили, что уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении.