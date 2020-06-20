Акция направлена на поддержку сотрудников служб, которые сегодня работают в непростых условиях.

21 июня в России отмечают День медицинского работника. В преддверии профессионального праздника сотрудники медицинской службы УМВД России по Владимирской области присоединились к акции #ЭтоНашаРабота, активно поддерживаемой пользователями сети Интернет по всей стране.Вне зависимости от погоды и времени суток, в будни и праздники медицинские работники, как и полицейские, выполняют свой долг, стойко перенося все тяготы непростой работы.Специалисты медико-санитарной части УМВД России по Владимирской области в непростое время продолжают стоять на охране здоровья действующих сотрудников органов внутренних дел, их близких, оказывают медицинскую помощь пенсионерам МВД и их семьям.В профессиональный праздник сотруднику медицинской службы остаются на посту, призывая всех максимально соблюдать все меры предосторожности, чтобы быть здоровыми.