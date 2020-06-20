Мессенджер WhatsApp стал частично недоступен по всему миру. Неполадки начались около 17:50 по московскому времени и наблюдаются до сих пор

Мессенджер WhatsApp стал частично недоступен по всему миру. Неполадки начались около 17:50 по московскому времени и наблюдаются до сих пор. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.Чаще всего (78%) пользователи жалуются на отсутствие подключение к серверу. 16% не могут авторизоваться, 5% — зайти на сайт мессенджера.Судя по карте Downdetector, сбой затронул преимущественно страны Европы и Южной Америки, а также США, Мексику и Индию. В России о недоступности WhatsApp сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Норильска.Другие принадлежащие компании Facebook сервисы, включая Instagram и Facebook Messenger, работают стабильно.