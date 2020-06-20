Родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Ефремовым, пригласили на беседу в Главное следственное управление МВД по Москве, чтобы определиться с их статусом в уголовном деле. Вдова Захарова и его родной брат приехали в сопровождении адвоката.

Родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Ефремовым, пригласили на беседу в Главное следственное управление МВД по Москве, чтобы определиться с их статусом в уголовном деле. Вдова Захарова и его родной брат приехали в сопровождении адвоката.Вдова погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым в Главное следственное управление (ГСУ) столичной полиции приехала на машине адвоката вместе со своим сыном. Это первый визит к следователю. Встретиться раньше Маргарита Захарова не могла — была занята похоронами матери. В сопровождении одной из сотрудниц адвокатской коллегии Александра Добровинского они молча прошли в здание, так и не ответив на вопросы журналистов.Беседа со следователем длилась несколько часов. Детали пока официально не раскрывают, но не исключено, что вопросы касались процессуального статуса родственников в уголовном деле.Вскоре у здания управления появился и брат погибшего Валерий Захаров. Он первым был признан потерпевшим сразу после возбуждения уголовного дела о смертельном ДТП. Валерий неоднократно общался со следователем. На этот раз он приехал сюда, чтобы ходатайствовать о включении своей матери в официальный список потерпевших. Правда, просит сделать исключение и провести все процессуальные действия с ней так, чтобы пожилая женщина не приезжала в Москву, все-таки живет она в Рязанской области, а здоровье неважное.- Я приехал по своей инициативе, чтобы подать ходатайство о признании потерпевшей мамы, чтобы ей меньше туда-сюда ездить.- Как она себя чувствует?- Как увидит – плачет… любой, кто приходит, плачет.Раньше потерпевших в этих стенах уже побывал актер Михаил Ефремов. Пару дней назад сотрудники ФСИН вывели его из его жилища в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.- Соседи говорят, что вы похудели и перестали пить! Как вы себя чувствуете?- Я не могу отвечать на ваши вопросы, потому что у меня подписка о невыезде!Ефремова отвезли в здание ГСУ. Туда же на "Лексусе" без номеров приехал адвокат актера Эльман Пашаев. Неудобные вопросы пытался парировать правда, не очень этично.- Скажите, а Ефремова будут допрашивать по наркоторговле или по ДТП?- Это то, чем вы занимаетесь – наркоторговлей?После того как в крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики, полицейские возбудили уголовное дело о сбыте запрещенных веществ, пытаясь выяснить, у кого Ефремов их приобрел. В невменяемом состоянии он устроил аварию 8 июня. На своей машине он пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Ефремов с трудом выговаривал слова и не совсем понимал всю серьезность ситуации.- Человек пострадал.- Я его вылечу!Следствию теперь предстоит определиться с окончательным списком потерпевших в уголовном деле. Стало известно, что такой процессуальный статус присвоили вдове Сергея Захарова, их общему сыну, а также брату погибшего. Если аналогичное решение примут и в отношении его матери, сотрудники ГСУ, вероятно, сами отправятся в Рязанскую область, чтобы опросить пожилую женщину.