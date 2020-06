Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-владельцев ЮКОСа $57 миллиардов, следует из сообщения Минюста.

Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-владельцев "ЮКОСа" $57 миллиардов, следует из сообщения Минюста.Верховный суд Нидерландов рассмотрит доводы о многочисленных юридических ошибках и неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-владельцев "ЮКОСа", которые контролируют истцов, подающих иски против России с требованием выплаты многомиллиардных компенсаций.Предыдущее решение Апелляционного суда Гааги противоречит публичному порядку Нидерландов и ЕС, отметили в Минюсте.Разбирательство длится много лет. Иск был подан от имени трех крупнейших бывших акционеров "ЮКОСа" - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd, которые контролируют экс-владельцы компании. Впервые международный арбитраж в Гааге 18 июля 2014 года обязал Россию выплатить бывшим владельцам "ЮКОСа" $50 миллиардов. В апреле 2016 года суд Гааги отменил это решение.18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги вернул бывшим крупным акционерам нефтяной компании "ЮКОС" право на получение компенсации в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба: с учетом пеней сумма выросла до $57 миллиардов.Нефтяная компания "ЮКОС" создана в 1993 году. В 2003 году руководству и владельцам компании были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и нарушении других законов РФ. Суд после расследования многих уголовных дел приговорил основных владельцев компании — Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Леонида Невзлина к длительным срокам лишения свободы. Ходорковский и Лебедев, и другие сотрудники компании, замешанные в этом деле, отбыли наказание. Невзлину удалось скрыться. Алексей Пичугин, экс-глава отдела безопасности "ЮКОСа", отбывает пожизненный срок из-за организации нескольких убийств и покушений.