20.06.2020

2020-06-20 19:05:04

Во Владимирской области 354 человек обратились в врачам с подозрением на коронавирус

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 19 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 239, больных с признаками внебольничной пневмонии –115.

По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 30 пациентов с ОРВИ и 818 – с пневмонией, сообщил департамент здравоохранения.

2169 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 19 июня – 105 человек.

За период наблюдения в области отмечено 50 летальных случаев.