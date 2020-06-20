Едут как-то в поезде в купе три девушки и парень. Ну, как водится, познакомились, выпили, затеялся разговор. Вдруг при толчке поезда с верхней полки сваливается чемодан парня и раскрывается. Все уставились на содержимое чемодана. Он полон фаллоимитаторов. Теперь парень и говорит:
- Я работаю в фирме по распространению этих предметов и могу предложить вам подарок от фирмы. Берите каждая какой кому нравится!
Девушки начали выбирать. Теперь одна из них говорит:
- А можно вот этот, серебристый?
- К сожалению, нельзя!.. Это мой термос!:
еще анекдот!