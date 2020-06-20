Общее число заболевших коронавирусом составило 3850 человек

Во Владимирской области выявили ещё 55 случаев заболевания COVID-19. Данные со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщает правительство Владимирской области.Таким образом, всего в регионе зарегистрировано уже 3850 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом 2169 пациентов с COVID-19 в области выздоровели, в том числе 105 человек за последние сутки.При этом за период наблюдения в области отмечено 50 летальных случаев. Статистику по умершим формируют только после проведения необходимых исследований.