Фитнес-клубы и другие спортивные организации в Подмосковье возобновят работу 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее в регионе уже возобновили работу веранды кафе и ресторанов, музеи и стоматологические клиники.

Фитнес-клубы и другие спортивные организации в Подмосковье возобновят работу 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.Для начала работы спортивное учреждение должно направить уведомление в областное министерство физкультуры и спорта. Есть еще одно условие: спортзалы должны будут обеспечить заполняемость "не более 25 процентов от единовременной пропускной способности".Двумя неделями позже, 15 июля, в Московской области смогут возобновить работу детские летние лагеря. Они должны будут уведомить о готовности к началу работы областное министерство социального развития и орган местного самоуправления.Ранее Воробьев рассказал о процессе отмены противовирусных ограничений в регионе. С 12 июня в Московской области открылись веранды кафе и ресторанов, с 15-го открылись музеи и автошколы, восстановил работу каршеринг, к обычному режиму работы вернулись стоматологические клиники. Тем временем подмосковные поликлиники начинают тестировать всех желающих на антитела к коронавирусу.