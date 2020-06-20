На строительстве железнодорожного моста через Тулому рабочие перешли к новому этапу. Начинается монтаж стальных пролетов. Сегодня объект посетил губернатор области Андрей Чибис.

На строительстве железнодорожного моста через Тулому рабочие перешли к новому этапу. Начинается монтаж стальных пролетов. Как сообщает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", мост входит в проект "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла". Сегодня объект посетил губернатор области Андрей Чибис.Строители проекта уже ставят рекорды. Например, вес центрального пролета — 1900 тонн. Его высота — 145 метров при подъеме на 20 метров, отметил начальник участка Кирилл Лыхин. Общие нагрузки в два раза превышают показатели на подобных объектах.20 пролетов, которые соединят два берега Туломы, разной длины. Как рассказал гендиректор АО "Ямалтрансстрой" Игорь Нак, сейчас завершается возведение двух оставшихся опор. Следующий сложный этап — установка пролета через русловую часть. При строительстве используются новые российские разработки.Уже сейчас можно сказать, что благодаря новому мосту в будущем будут увеличены грузоперевозки — до 100 млн тонн в год. По словам губернатора, проект очень мощный, масштабный. Теперь главное — придерживаться установленных сроков и выполнить взятые обязательства. По оценке специалистов, сейчас мост готов на 84%. Сдать объект строители планируют к концу года.Как известно, сегодня же последнее звено пути уложено на новом участке, построенном в обход обрушившегося моста через Колу. Теперь будет восстановлено движение поездов в Мурманск.