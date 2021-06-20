Подведены итоги регионального конкурса, который проводил департамент образования. В этом году в нем участвовало 36 общеобразовательных организаций (24 городских и 12 сельских школ) из 20

Подведены итоги регионального конкурса, который проводил департамент образования. В этом году в нем участвовало 36 общеобразовательных организаций (24 городских и 12 сельских школ) из 20 муниципалитетов. По итогам конкурсного отбора сформированы списки из 5 городских и 5 сельских школ, набравших наибольшее количество баллов. В номинации «Городская образовательная организация» лучшими признаны: − Средняя общеобразовательная школа №