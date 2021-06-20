Преступление случилось в феврале текущего года. В полицию обратился собственник автомобиля, который сообщил, что из его багажника пропал усилитель звука и набор инструментов. Ущерб

Преступление случилось в феврале текущего года. В полицию обратился собственник автомобиля, который сообщил, что из его багажника пропал усилитель звука и набор инструментов. Ущерб превысил 10 тысяч рублей. По данным УМВД, через несколько недель был задержан 22-летний житель Вязниковского района. Он рассказал, что вскрыл багажник, забрал имущество и спрятал в сугробе. Потом он пошел отдыхать