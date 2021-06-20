Рассуждения об отсутствии у России морского призвания являются злонамеренным или безответственным повторением идеологических провокаций внешних противников России, говорил адмирал Сергей Горшков.

Рассуждения об отсутствии у России морского призвания являются злонамеренным или безответственным повторением идеологических провокаций внешних противников России, говорил адмирал Сергей Горшков.В конце XIX века Альфред Тайер Мэхэн написал классический трактат «Влияние морской силы на историю». Эта фундаментальная работа сделала автора знаменитым, и остается актуальной даже в наше время.Мэхэн сформулировал целую серию важнейших постулатов, посвященных стратегии и политике в морских делах. Море, по его замечанию, обладает особенностями большой дороги, вернее, огромного ничейного поля, где пересекается множество дорог, идущих в разных направлениях. Некоторые из этих дорог проложены лучше, чем другие, и ими пользуются чаще. Эти дороги называются торговыми путями.При современных условиях, однако, отечественная торговля составляет только часть коммерческой деятельности страны, граничащей с морем. Иностранные предметы необходимости или роскоши должны перевозиться в порты на судах, которые, в обмен, вывозят из страны продукты ее добывающей или обрабатывающей промышленности, и каждая нация стремится к тому, чтобы этот обмен совершался при посредстве ее собственных судов. Для последних необходимы обеспеченные порты дома и за границей, и возможное покровительство своей страны в ходе плавания.(…)Когда нация посылает военные и коммерческие флоты далеко от своих берегов, то для нее скоро появляется необходимость в пунктах, на которые суда ее могли бы опираться в операциях мирной торговли, в деле пополнения продовольственных и других припасов и как на убежища от опасностей. В настоящее время для всякой нации найдутся по всему свету дружественные, хотя бы и иностранные, порты, и в мирное время они дают достаточную защиту. Это, однако, не всегда было так; не вечен также и мир.Мэхэн констатирует, что морская торговля несравнима по объемам и скорости с сухопутной. Даже в наше время с развитием железных дорог и авиатранспорта по сочетанию цены, скорости и объема с морским транспортом мало что может тягаться. Нация, действующая таким образом, создающая мощный коммерческий флот, развивающая военный для защиты торговли и политических интересов, и наконец, формирующая сеть военных баз – приобретает господство на морях, а господство на морях обогащает нацию, и в итоге военный и торговый флот становятся не обузой, а основой могущества страны.В этом контексте любопытно рассмотреть усилия России по восстановлению позиций в восточной Африке. Статус России как великой державы был поставлен под сомнение после крушения СССР. Хотя традиционно ключевыми компонентами военной мощи СССР были сухопутные силы (а с определенного момента – и ядерные), генсеки уделяли много внимания морской мощи.Эра адмирала Сергея Горшкова, который возглавлял ВМФ СССР с января 1956 по декабрь 1985 год, то есть, почти весь период холодной войны, стала золотым веком нашего флота за всю его историю. СССР располагал могучими океанскими силами, включая авианесущие и ракетные крейсеры, атомные подводные лодки и множество более мелких кораблей.Советский флот унаследовал у старого русского почти нерешаемую проблему – флот неизбежно разбросан по слабо связанным акваториям (Тихий океан, полярные моря, Черное и Балтийское моря, Каспий).Однако СССР кроме позиций флота на своей территории также располагал сетью зарубежных военных баз. Флот мало что стоит без возможности оперативно переправить его к месту боевых действий, заправлять, дооснащать боеприпасами, топливом, водой и продовольствием и т.д. СССР имел внушительный набор заморских опорных пунктов. Базы флота располагались в Эфиопии, Вьетнаме, Сирии, Албании… С падением СССР большая часть сети советских военных объектов за рубежом была утрачена: какие-то были эвакуированы еще в советское время, а база Камрань во Вьетнаме была закрыта уже в начале нулевых годов.Однако есть время разбрасывать камни, и есть время собирать. Российский флот, конечно, далеко не так могуч, как во времена Горшкова, но России предстоит сделать очень многое для восстановления своего статуса в мире. Базы в мировом океане еще только предстоит создавать, и уже намечены первые шаги в этом направлении, например, пункт материально-технического обеспечения в Судане. И воссоздание морской мощи для России исторически неизбежно.Ведь кто владеет морем, тот владеет миром.