Причины трагедий устанавливаются.

Вечером 19 и ночью 20 июня двое мужчин погибли на пожарах во Владимирской области.В 20-29 19 июня в Муроме на улице Куликова загорелись сараи. Прибывшие на место возгорания пожарные не дали огню распространиться и потушили его на площади 300 квадратных метров.«В результате пожара сгорел блок сараев. Погиб мужчина. Его личность устанавливается», - уточнили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.На вызов выезжали 4 единицы техники, а также 18 человек личного состава.В 02-17 20 в деревне Степаниха Александровского района на улице Центральной загорелся дом №18. Площадь возгорания составила 72 «квадрата». На пожаре погиб мужчина 1969 года рождения.К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 7 сотрудников МЧС.Причины трагедий устанавливаются.