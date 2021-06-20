Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел экскурсию для школьников на борту барка Крузенштерн и учебно-парусного судна Седов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел экскурсию для школьников на борту барка "Крузенштерн" и учебно-парусного судна "Седов".Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства региона. Согласно ему, губернатор стал участником нового проекта российского общества "Знание", в рамках которого, главы регионов страны проводят экскурсии для наиболее активных участников конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена" в самых необычных и заповедных местах родины. Калининградская область вошла в число семи регионов, в которых проводились такие мероприятия.Этот двухдневный тур для школьников и студентов начался 19 июня со знакомства с достопримечательностями Калининграда и курортных городов региона. На следующий день им выпала возможность посетить известный барк «Крузенштерн», где экскурсию для ребят провел губернатор области Антон Алиханов.Он рассказал своим слушателям о знаменитом русском адмирале Иване Фёдоровиче Крузенштерне, в честь которого назвали барк. В свое время адмирал возглавил первую российскую кругосветную экспедицию, прошедшую в 1803-1806 годах. Крузенштерн также являлся ученым-гидрографом и воспитал в России целую плеяду мореплавателей.На сегодняшний день названный в его честь барк используется в учебных целях, а также участвует в международных парусных регатах и экспедициях вокруг света.По словам Алиханова, почти уже вековой барк "Крузенштерн", выполняя свои высокие миссии, представляет Калининград перед всем миром. Он отметил, что беседа с ребятами прошла интересно: губернатор поговорил со школьниками и студентами об успехах отечественных мореплавателей. Глава Калининградской области отметил полезность мероприятия, так как, по его мнению, важно, чтобы подрастающее поколение имело широкий кругозор.