На передержке у зооволонтеров в регионе сегодня сотни, даже тысячи животных. У каждого своя незавидная судьба. Пушистые попадают под машины, их выбрасывают на улицу бессердечные хозяева. Расскажем про чудесную историю спасения собаки по кличке Малыш - этой зимой он чуть не погиб - несколько дней спал в снегу. Новый дом ему подарил Александр Феофилактов.

На передержке у зооволонтеров в регионе сегодня сотни, даже тысячи животных. У каждого своя незавидная судьба. Пушистые попадают под машины, их выбрасывают на улицу бессердечные хозяева. Расскажем про чудесную историю спасения собаки по кличке Малыш - этой зимой он чуть не погиб - несколько дней спал в снегу. Новый дом ему подарил Александр Феофилактов.Александр Феофилактов, хозяин Малыша: «Он уже две недели скитался один, морозы усиливались,снега стало много, он замерзал в снегу. Прямо на территории школы. Дети его отнесли на руках в подъезд, потому что он очень сильно замерз, лапы не ходили. Когда я его увидел, решил, что в такой ситуации нельзя отказываться, либо он умрет, либо его надо забрать к себе».У Малыша были отморожены лапы, его мучил бронхит. От смерти спасли ветеринары, которые прописали ему антибиотики, уколы. И, конечно, домашний уход. Александр заводить собаку не планировал - он надеялся, что хозяин найдется. Малыш выглядел одомашненным - понимал команды и не боялся человека . Правда, травма от зимних скитаний у него осталась. Он иногда прячет еду в квартире - будто боится остаться голодным. Так, например, в диване Малыш припрятал кусок мяса. Создание таких "тайников" еще характерно для волков. Порода Малыша - западносибирская охотничья Лайка, в квартире она перестраивается в собаку-компаньона. Любит других животных, дружелюбен к детям и взрослым. Малыш живет с Александром уже 4 месяца. И, по словам спасителя, ни на секунду не пожалел, что взял себе нового друга.Александр Феофилактов, хозяин Малыша: «Я себя останавливал тем, что у меня мало времени, что я часто отсутствую, что она будет выть и плакать. Поэтому когда у людей есть такие сомнения, то лучше отбросить их и спасти какое-нибудь животное, потому что только получишь в плюс себе”.