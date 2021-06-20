Наиболее вероятным кандидатом на роль преемника российского президента Владимира Путина является первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Наиболее вероятным кандидатом на роль преемника российского президента Владимира Путина является первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.Такое мнение озвучил бизнесмен и общественник Леонид Невзлин. Дискуссия вокруг кандидатов в возможные преемники Путина продолжается несколько лет. За это время появилось много различных версий. Одну из них и озвучил Невзлин.По его словам, Кириенко никогда не предаст Путина, какими бы амбициями ни обладал, Он подчеркнул, что этот человек всегда будет "придерживаться правил игры". При этом раньше, по мнению Невзлина, таким человеком для российского лидера был Дмитрий Медведев, но сейчас ситуация несколько изменилась.Общественник отметил, что на Кириенко можно смотреть на как на человека, имеющего реальные шансы стать преемником Путина. При этом, по мнению Невзлина, такие мысли посещают не только его, но и сам президент России. Бизнесмен подчеркнул, что с точки зрения руководства страны не видит ни одного минуса в этой версии.Именно Кириенко, по словам Невзлина, на сегодняшний день ответственен за "уничтожение протеста" в стране. При этом, он занимается этим с момента прихода в администрацию президента.По словам бизнесмена, Кириенко занимается своим делом профессионально и системно. По мнению общественника, он понимает российского президента намного лучше Володина и Суркова, а кроме того является старым другом Путина."Они друг друга с полуслова понимают", – пояснил Невзлин.