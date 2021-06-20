Злоумышленник под предлогом аренды взял автомобиль у жительницы столицы. Однако в дальнейшем мужчина не вернул владелице транспортное средство...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленник под предлогом аренды взял автомобиль марки «КИА РИО» у 44-летней жительницы столицы. Однако в дальнейшем мужчина не вернул владелице транспортное средство. Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 33-летний приезжий гражданин, находящийся в столице без определенного места жительства.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22