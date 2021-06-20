Кадровые проекты и решение волонтеров идти в политику привели к обновлению региональных списков партии Единая Россия, считает политолог Константин Комков.

Кадровые проекты и решение волонтеров идти в политику привели к обновлению региональных списков партии "Единая Россия", считает политолог Константин Комков.В пятерке лидеров федеральной части списка"Единой России" три героя – врач Денис Проценко, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны страны Сергей Шойгу. По словам эксперта, в списке есть и защита страны от внешних угроз, и борьба с пандемией коронавируса. Еще двое из списка – сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова – это защита и новые проекты, которые выводят страну в будущее, отметил политолог.Обновление списка "Единой России" в субъектах страны произошло в том числе благодаря кадровым проектам: как партийным, так и государственным. Комков считает, что они дали партии возможность обновления с привлечением "внешнего контура" — волонтеров, общественников."Среди электората и элитных групп есть колоссальный запрос на обновление. Он придаст дополнительный плюс для позиционирования партии в рамках избирательного цикла 2021 года", – сказал эксперт.Политолог и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, чтосписок первой пятеркикандидатов на выборы вполне логичен. По мнению эксперта, привлечение "неполитических" людей в ряды "Единой России" позволяет партии оставаться живой и лучше реагировать на потребности людей."Решаются две задачи – и политическая, и социальная. Партия, с одной стороны, демонстрирует свою способность к обновлению, с другой – усиливается влияние обычных людей", – подчеркнул Журавлев.Напомним, съезд "Единой России" прошел в Москве в субботу, 19 июня. Партия выдвинула на выборы в Государственную Думу более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.Пятерку лидеров федерального списка партии рекомендовал президент России Владимир Путин. Все кандидатуры были одобрены участниками съезда.