Проблемы зафиксировали в целом ряде дошкольных учреждений.

Сразу 14 детских садов в столице региона не соблюдали должным образом Правила приёма юных воспитанников. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Оказалось, что некоторые дошкольные учреждения не совсем точно следовали федеральному закону «Об образовании». Исходя из Правил нельзя сделать вывод, что дети, у которых в конкретном детском садике уже обучаются братья или сёстры, имеют преимущественное право приёма в это дошкольное учреждение. Однако на практике всё обстояло немного иначе.Сотрудники прокуратуры потребовали от руководства «проштрафившихся» учреждений привести Правила приёма детей в соответствие с нормами законодательства.