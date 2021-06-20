С начала года на водоёмах области погибли 9 человек. Из них трое детей.
В связи с жаркой погодой участились случаи гибели людей на воде. С начала года на водоёмах области погибли 9 человек, в том числе 3 ребёнка.
Спасатели дают несколько советов родителям несовершеннолетних детей:
- обучите своего ребенка плаванию;
- не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он находится в спасательном жилете или на нем надет спасательный круг.
Объясните своему ребенку:
- на воде нельзя в шутку топить своих приятелей, неожиданно набрасываться на них, дергать плывущих за руки и за ноги, сталкивать в воду;
- при приближении катеров, моторных лодок, барж и иных судов следует проявлять особую осторожность: маленьких детей может захлестнуть волной, а тех, кто находится в воде, может затянуть подо дно судна;
- к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой;
- не используйте при купании не предназначенные для этого предметы (доски, надувные автомобильные камеры и т.п.);
- попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте, чтобы приблизится к берегу;
- нежелательно купаться раньше, чем через 1,5 — 2 часа после обильного приема пищи.
ФОТО: