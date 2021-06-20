С начала года на водоёмах области погибли 9 человек. Из них трое детей.

В связи с жаркой погодой участились случаи гибели людей на воде. С начала года на водоёмах области погибли 9 человек, в том числе 3 ребёнка.Спасатели дают несколько советов родителям несовершеннолетних детей:- обучите своего ребенка плаванию;- не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он находится в спасательном жилете или на нем надет спасательный круг.Объясните своему ребенку:- на воде нельзя в шутку топить своих приятелей, неожиданно набрасываться на них, дергать плывущих за руки и за ноги, сталкивать в воду;- при приближении катеров, моторных лодок, барж и иных судов следует проявлять особую осторожность: маленьких детей может захлестнуть волной, а тех, кто находится в воде, может затянуть подо дно судна;- к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой;- не используйте при купании не предназначенные для этого предметы (доски, надувные автомобильные камеры и т.п.);- попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте, чтобы приблизится к берегу;- нежелательно купаться раньше, чем через 1,5 — 2 часа после обильного приема пищи.ФОТО: